Mercato : Cristiano Ronaldo, un transfert impossible ?

Dans : Mercato.

Sur le départ avec la Juventus, Cristiano Ronaldo peine à trouver un nouveau challenge en Europe. Le PSG et Manchester United sont intéressés mais ne sont pas prêts à casser la tirelire pour recruter CR7.

Après trois saisons, l'histoire entre la Juventus et Cristiano Ronaldo s'apprête peut-être à toucher à sa fin. Arrivé à Turin avec la mission de faire passer un cap à la Vieille Dame en Ligue des Champions, le Portugais n'a pas pu éviter les éliminations précoces face à l'Ajax, l'OL ou Porto. Cette saison, c'est le rival Intériste qui s'apprête à être sacré champion d'Italie, un titre normalement chasse gardée par la Juve. Du côté des dirigeants italiens, la question commence à sérieusement se poser. Au vue du salaire XXL de CR7 et de sa situation contractuelle (fin de contrat en juin 2022), la vente de l'attaquant lors du prochain mercato est une idée qui paraît de plus en plus envisagée. Le joueur lui, ne semble pas épanoui en Italie et rêve d'un dernier challenge dans un top club européen qui vise la victoire finale en Ligue des Champions.

Personne ne veut de Cristiano

Mais même pour Cristiano Ronaldo, trouver un nouveau club avec le contexte Covid-19 n'est pas chose aisée. L'âge du joueur (36 ans), son salaire mirobolant ainsi que son exigence d'être titulaire indiscutable au centre du projet sportif freine certaines écuries. Même si le joueur rêve d'un retour à Madrid, Florentino Pérez a clairement mis un stop à son ancienne vedette. Deux clubs sont possibles pour le quintuple ballon d'or, mais même celles-ci sont loin d'être brûlantes. Le PSG, souvent cité, compte déjà régler les prolongations de Neymar et Mbappé. En cas de départ du Français, Leonardo fera tout pour attirer Lionel Messi, et pourrait tenter le coup CR7. Le dernier club, Manchester United, est probablement la piste la plus sérieuse. Un échange entre Paul Pogba et Cristiano Ronaldo a même été évoqué en Italie. Malgré tout, aucun de ses deux clubs n'est prêt à casser sa tirelire pour s'offrir l'international portugais. Cette saison, le buteur a trouvé le chemin des filets à 34 reprises en 40 matchs toutes compétitions confondues, mais s'est montré plus en difficulté dans les matchs jugés les plus importants. Malgré ces incertitudes, Cristiano n'envisage absolument pas de quitter l'Europe pour un championnat moins médiatisé comme la MLS où certaines rumeurs l'envoyaient à l'Inter Miami, franchise de David Beckham.