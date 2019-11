Mercato : Cristiano Ronaldo ne bougera pas, sauf si...

Dans : Mercato.

Ces quinze derniers jours, l’avenir de Cristiano Ronaldo a largement été commenté en Italie en raison d’une embrouille avec le coach de la Juve, Maurizio Sarri.

A 34 ans, l’international portugais pourrait-il décider de prendre ses cliques et ses claques, et quitter la Juventus Turin, où il n’est pas toujours sur la même longueur d’ondes que son entraîneur ? La question se pose réellement chez les observateurs en Italie mais visiblement, CR7 n’a aucunement l’intention de quitter la Juventus. Et pour cause, le média OK Diario affirme qu’un départ de Cristiano Ronaldo n’est pas à l’ordre du jour. Pour une raison bien particulière…

En effet, l’attaquant du Portugal a l’ambition d’égaler Clarence Seedorf en remportant la Ligue des Champions dans un troisième club différent, après avoir soulevé la Coupe aux grandes oreilles à Manchester United et au Real Madrid. Pour le média, il n’y a donc aucune chance de voir Cristiano Ronaldo faire ses valises tant qu’il n’a pas atteint cet objectif colossal sous les couleurs de la Juventus Turin. Reste maintenant à voir si la Juve parviendra à faire chavirer de bonheur ses nombreux supporters cette saison en remportant la Ligue des Champions, ce qui pourrait néanmoins être synonyme de départ pour CR7.