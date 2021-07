Mercato : Cristiano Ronaldo face à une réalité violente

Dans : Mercato.

L'été de Cristiano Ronaldo a commencé de mauvaise manière avec l'élimination rapide du Portugal dans l'Euro 2021. Et le mercato risque de ramener CR7 à la réalité concernant sa carrière.

Actuellement en vacances avec sa famille, il a diffusé ce week-end une photo où on le voit sur le pont d’un yacht avec sa compagne et ses enfants, Cristiano Ronaldo a bien besoin de cela pour digérer la perte du titre européen par le Portugal. Placée dans le groupe de la mort avec la France, la sélection portugaise a été sortie de l’Euro par la Belgique (1-0), perdant là le titre gagné en 2016 à Paris. A 36 ans, la star sait qu’il doit désormais faire le bon choix concernant sa carrière, car à un an de la fin de son engagement avec la Juventus, Cristiano Ronaldo est bien conscient qu’il signera probablement son dernier gros contrat. Donné partant du club turinois, dont les performances sportives ont déçu un Cristiano Ronaldo au salaire colossal, CR7 a demandé à Jorge Mendes de se pencher sur son avenir en lui trouvant un club à la fois ambitieux, mais également financièrement capable de lui offrir ce qu’il souhaite.

Même s’il est un super-agent, Jorge Mendes n’a pas réellement eu les réponses qu’il espérait de la part des clubs contactés. Le Real Madrid a vite fait savoir que retour de Cristiano Ronaldo était impossible, tandis que Manchester United a fait de CR7 une simple monnaie d’échange dans le cadre d’une opération qui verrait Paul Pogba rejoindre la Juventus. Reste évidemment le Paris Saint-Germain où Leonardo n’est pas non plus réellement emballé. Alors, Mendes a été contraint de faire savoir au joueur portugais que l’offre la plus valable pour lui était tout simplement de prolonger avec la Juventus, faute de candidats sérieux pour le recruter. Selon Tuttosport, les choses vont donc s’accélérer puisque l’agent du quintuple Ballon d’Or a rendez-vous cette semaine à Turin avec Federico Cherubini, le nouveau directeur sportif de la Juventus, afin de sceller un accord rapide avec la Vieille Dame ou entendre de la bouche du patron de la Juve que le club ne veut plus de CR7. Mais le média sportif du Piémont est convaincu que la prolongation de Cristiano Ronaldo est désormais dans les tuyaux.