Mercato : Coutinho au Barça, l’OL impacté ?

Dans : Mercato, OL, Foot Europeen.

Comme l’été dernier, la rumeur envoyant Coutinho au FC Barcelone est repartie de plus belle, avec de gros indices dans les deux pays laissant penser que le club catalan va faire un énorme forcing pour récupérer le joueur brésilien.

Et ce dernier n’y serait clairement pas insensible, même s’il semble délicat pour lui de se priver de la Ligue des Champions pour la deuxième partie de saison. Néanmoins, si cette arrivée devait se conclure, cela signifierait un ajout offensif de taille dans l’armada barcelonaise, et surtout un sacré effort financier pour renforcer encore l’effectif de manière copieuse. Dans ces conditions, le journal Sport annonce que cela mettrait fin à deux autres pistes du Barça, celles menant à Nabil Fékir et Thomas Lemar.

Dans un sondage effectué par le quotidien catalan auprès de 400.000 votants, Coutinho arrive de toute façon loin devant les deux Français comme la recrue prioritaire du club culé. Néanmoins, le joueur de Liverpool est encore loin d’avoir signé et le montant qu’il faudra débourser pour son transfert pourrait aussi rendre cette opération compliquée. Nabil Fékir et Thomas Lemar ne seront certainement pas donnés l’été prochain, mais ils n’atteindront pas les 150 ME que souhaite récupérer le club anglais pour son international brésilien.