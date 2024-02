Le gourou du mercato, Fabrizio Romano attaqué

Dans : Mercato.

Par Adrien Barbet

Omniprésent lors des périodes de mercato, Fabrizio Romano a pris une très grande importance dans le marché des transferts. Il est d'ailleurs critiqué pour faire grimper la cote de certains joueurs.

Depuis quelques années, sur ses réseaux sociaux ou à travers des chroniques dans des médias, Fabrizio Romano inonde d'informations sur le marché des transferts. Il est considéré comme l'un des journalistes les plus fiables concernant le mercato. Son « Here we go » est devenu sa marque de fabrique et fait office de gage de sûreté pour les fans, lorsqu'il s'agit de confirmer une rumeur. Toutefois, il est accusé de faire grimper la valeur de certains joueurs, pour faire profiter les agents ou même les clubs. Et en contrepartie, prendre de l'argent pour faire des publications élogieuses sur X (ex-Twitter) et ainsi, donner de l'engouement à un joueur. Récemment, Fabrizio Romano a loué les qualités de Jonathan David, en affirmant qu'il était suivi de près par de nombreux clubs, notamment suite à son très gros début d'année 2024. Un recruteur trouve que son influence est trop importante et que cela fausse la réalité du marché.

La face cachée de Fabrizio Romano, l'outil du marché

L'importance qu'a pris ce journaliste sportif sur le football mondial est totalement démesurée.



Vous voulez vendre un joueur, petit billet pour un tweet de Romano.

Vous voulez allumer un contre feu, petit billet pour un tweet de Romano.

Vous voulez créer une fausse rumeur pour… https://t.co/QcGNGscsOn — Garyncha ⚽️ (@Garyncha89) February 17, 2024

« Jonathan David a inscrit un triplé pour Lille et a ainsi marqué plus de 10 buts dans toutes ses années de championnat. C'est 11 buts cette saison pour l'attaquant, un joueur à suivre l'été prochain car de nombreux clubs sont déjà intéressés. Son contrat actuel expire en juin 2025 » a écrit le journaliste italien. Des agissements dénoncés par le recruteur @Garyncha89. « L'importance qu'a prise ce journaliste sportif sur le football mondial est totalement démesurée. Vous voulez vendre un joueur, petit billet pour un tweet de Romano. Vous voulez allumer un contre-feu, petit billet pour un tweet de Romano. Vous voulez créer une fausse rumeur pour faire monter les enchères, petit billet pour Romano. C'est devenu l'outil des directeurs sportifs et agents pour le mercato, c'est trop » affirme-t-il. Jonathan David est l'un des meilleurs attaquants de la Ligue 1 et son nom a souvent été cité sur le mercato, par Fabrizio Romano et d'autres journalistes, sans pour autant qu'il ne quitte réellement le LOSC. Le Canadien devrait toutefois être l'une des attractions du mercato estival.