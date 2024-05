Vente OM ‍: Frank McCourt, la star de l'été à Marseille

Dans : OM.

L'élimination de l'OM en Ligue Europa a remis les supporters au bord de la crise de nerfs. Plus que la confirmation de Pablo Longoria ou le futur mercato, c'est Frank McCourt qui cristallise beaucoup de critiques.

L’Olympique de Marseille a fini par tomber en Coupe d’Europe, et ne verra donc pas la finale de la Ligue Europe. Ce n’est pas forcément une surprise incroyable tant l’équipe est en difficulté cette saison, même si elle avait su passer les tours avec brio, hargne, et aussi un soupçon de réussite qui donnait espoir aux supporters. Mais il n’y aura donc pas de suite, pas de possibilité pour se qualifier pour la Ligue des Champions, et même en cas de carton plein sur les trois derniers matchs, aller chercher une place en Conférence League n’est pas forcément digne d’un club comme l’OM.

Le message est en tout cas compris en ce sens par de nombreux supporters qui ont eu du mal à digérer la claque reçue à Bergame, où l’Atalanta s’est imposée 3-0 sans vraiment souffrir de la concurrence. La formation de Jean-Louis Gasset a beaucoup de mal dès que le niveau s’élève, et encore plus en dehors de ses terres. Pour améliorer ça la saison prochaine, Frank McCourt a déjà pris quelques décisions, en écartant Stéphane Tessier pour faire place nette avec Pablo Longoria, qui pourrait même avoir quelques moyens supplémentaires afin de réaliser quelques opérations intéressantes au mercato. L’Américain ne se montre pas forcément radin, étant donné qu’il a investi un demi-milliard d’euros depuis qu’il est arrivé, mais le voir partir reste une perspective alléchante pour de nombreux fans qui rêvent de voir l’Arabie Saoudite au pouvoir.

McCourt, c'est zéro titre en 8 ans

Ainsi, au moment de se projeter sur la fin de saison et le mercato à venir, ce n’est pas vraiment le comportement de Pablo Longoria qui sera suivi. Chez les supporters de l’OM, on espère clairement que Frank McCourt sera transféré et laissera ainsi son club à des investisseurs plus dépensiers et ambitieux. « McCourt, pas un trophée depuis que tu es là. Vends ce club », « On devrait tous demander son départ car il nous a menti. On arrivera à rien avec lui », « Si McCourt ne cède pas le club, nous ne sommes pas prêts de revoir un grand OM », « la passion ne suffit plus, le vrai problème c’est McCourt », « le seul titre qu’on va gagner depuis 2012, c’est une Coupe Gambardella. Merci Longoria, merci McCourt, tu as remis les comptes à l’équipe je trouve le trophée magnifique », « La stabilité dans la médiocrité ne sert à rien. Huit ans sans titre, il est temps que McCourt vende le club », demande des fans de l’OM désabusés et qui constatent bien que pas grand chose ne se passe à l’approche du mois de juin, date promise par les influences pro-vente OM depuis quelques temps désormais.