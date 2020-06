Mercato : Courtisé par l’ASSE et l’OM, Grbic dort bien

Dans : Mercato.

Considéré comme l’une des grandes révélations de la saison en Ligue 2 avec le Clermont Foot, Adrian Grbic est courtisé de tous les côtés sur le marché des transferts.

Débarqué sur la pointe des pieds du côté de Clermont durant l’été dernier, après un début de carrière entre Stuttgart et le championnat autrichien, l’avant-centre de 23 ans a marqué les esprits. Auteur de 17 buts en 26 matchs de L2 cette saison, Grbic a terminé à la deuxième place du classement des meilleurs buteurs de la deuxième division française, derrière le néo-Lyonnais Tino Kadewere. Au cours des prochaines semaines, l’Autrichien espère d’ailleurs imiter son ancien rival en rejoignant lui aussi l’élite du football français. Pisté par des clubs étrangers, Grbic est aussi suivi par l’ASSE et l’OM. Mais à l’heure actuelle, ce sont les clubs de Brest et de Lens qui sont en avance dans ce dossier avec des offres de plusieurs millions d’euros sur la table des négociations. Sous contrat avec le CF63 jusqu’en 2022, l’ancien d’Altach se voit bien franchir un cap cet été.

« Mon avenir ? Je ne sais pas encore, non. Rester à Clermont ? Chaque joueur veut progresser, c’est humain, je crois. On a réussi une saison formidable, si on avait pu terminer le Championnat, je pense même que nous serions en Ligue 1. Maintenant, j’ai des objectifs élevés pour ma carrière : je rêve de jouer en Ligue 1, de disputer la Ligue des Champions ou une Coupe du Monde, alors je dois penser à ma progression. Je sais que je ne vais pas devoir me tromper dans mon choix. Il faut bien étudier toutes mes options dans les prochaines semaines. Rester en France ? C’est possible, oui. Tout est ouvert. Je sais que des discussions sont en cours, mais je suis très tranquille. Mes agents travaillent sur le sujet, j’attends sereinement », a lancé, dans L'Équipe, Grbic, qui va donc animer le mercato franco-français au cours des prochaines semaines jusqu’à son choix final. Une décision qui devra être la bonne, car l'international espoirs autrichien aura un grand objectif la saison prochaine : intégrer l’équipe nationale et disputer l’Euro 2021.