Mercato : Chelsea surprend tout le monde et prolonge Giroud

Dans : Mercato.

Annoncé sur le départ avec insistance depuis des mois, Olivier Giroud est plus que jamais… un joueur de Chelsea. L’attaquant français, qui avait finalement été revenu cet hiver alors qu’il avait un temps de jeu extrêmement réduit, avait ensuite retrouvé le terrain à la surprise générale au mois de février. Malgré l’interruption totale des matchs et l’actualité sanitaire chargée, le club londonien avait gardé un joker dans sa manche, et a décidé de l’utiliser.

Selon Gianluca Di Marzio, Chelsea a en effet décidé de prolonger le contrat de son buteur champion du monde d’une saison, jusqu’en juin 2021. C’est une clause qui figurait dans le contrat d’Olivier Giroud lors de son arrivée en provenance d’Arsenal, en janvier 2019, et qui a donc été activée.