Bordeaux : Hwang vers Nantes, accord imminent !

Après avoir vendu Sékou Mara à Southampton, Bordeaux est en passe de conclure le transfert de Ui-Jo Hwang vers Nantes.

Très courtisé sur le marché des transferts et encore plus depuis les difficultés financières rencontrées par les Girondins de Bordeaux, Hwang a peu de chances d’évoluer en Ligue 2 la saison prochaine. Et pour cause, l’attaquant sud-coréen des Girondins est la priorité offensive du FC Nantes, qui est en passe de conclure un accord pour le recruter cet été. A en croire les informations de 20 Minutes, Gérard Lopez et Waldemar Kita sont proches d’un accord total à 5 millions d’euros pour le transfert de l’attaquant bordelais.

Accord très proche entre Bordeaux et Nantes

Priorité absolue d’Antoine Kombouaré en Loire-Atlantique, l’attaquant est toujours en discussions avec les dirigeants nantais sur les termes de son futur contrat. De plus, le FC Nantes doit encore se méfier de la concurrence étrangère sur ce dossier car Hwang dispose de deux offres aux Etats-Unis, deux propositions légèrement plus élevées que celle des Canaris. De son côté, Bordeaux espère que Nantes montera à 6 millions d’euros pour boucler de manière définitive ce deal, qui a tout de la très bonne pioche pour les dirigeants du FC Nantes, lesquels continuent à renforcer intelligemment l’effectif à la disposition d’Antoine Kombouaré alors que le club jouera l’Europa League cette saison.