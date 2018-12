Mercato : Cette pépite française refuse le PSG pour l'étranger

Dans : Mercato, Premier League, PSG, Foot Europeen.

Courtisé par les plus grands clubs européens, et notamment par le Paris Saint-Germain, cette pépite du football français a finalement décidé de rejoindre l'Angleterre.

Noam Emeran, ce nom ne vous dit sûrement pas grand-chose. Et pourtant, dans le microcosme du football européen, ce jeune joueur de 16 ans est connu et reconnu par tous les suiveurs des gros bras d'Europe. Considéré comme le futur Leroy Sané (Man City), l'attaquant évolue actuellement à Amiens. Mais plus pour très longtemps. Puisque dès le mois de janvier, et lors du prochain mercato hivernal, Emeran va faire ses valises.

Pas en direction du PSG, qui le courtise pourtant depuis de longs mois, ni pour Valence ou la Juventus. Mais plutôt pour rejoindre Manchester United. Selon le Daily Mail, « Noam Emeran a choisi d'aller à United malgré l'intérêt des géants européens ». Pour s'attacher les services de l'international français U16, les Red Devils s'apprêtent à débourser deux millions d'euros hors bonus. Une coquette somme pour un adolescent, mais le marché des transferts est ainsi fait désormais...