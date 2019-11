Mercato : Cette fusée de L1 va finir par partir, le PSG ne bronche pas

Dans : Mercato.

Ces dernières années, en dehors de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain n’a plus vraiment l’habitude de recruter dans le championnat de France.



Pourtant, quand un joueur prometteur de L1 traverse une bonne passe et voit les projecteurs se braquer sur lui, il se retrouve souvent annoncé dans le viseur du PSG, ou surveillé par le club de la capitale. Mais il faut remonter à 2016 pour voir trace d’un dernier recrutement made in Ligue 1 en dehors de Mbappé, et il s’agissait alors d’un joueur de Nice en la personne de Hatem Ben Arfa. Parmi les rares recrues envisageables pour Paris dans notre championnat, le nom d’un autre niçois ressort souvent avec Youcef Atal.

L’homme de couloir algérien crève l’écran avec l’OGC Nice depuis plus d’un an, par son activité, ses qualités de dribble et de vitesse, ainsi que son apport offensif. Pour le moment, le PSG n’a jamais bougé le petit doigt pour le Fennec, et le Milan AC compte bien en profiter. Selon Calcio-Mercato, le Milan AC, qui ne parvient pas à décoller cette saison et pourrait recruter fortement cet hiver, notamment au poste d’arrière droit où Davide Calabria (déjà deux cartons rouges) et Andrea Conti, ne donnent pas satisfaction. Malgré une offre pouvant se monter à 15 ME, le Milan AC risque de ne pas être très convaincant. A la fois pour Nice, qui a les moyens de refuser cette offre, et pour Atal, qui rêve certainement d’un club capable de se qualifier pour la Ligue des Champions, ce que la formation lombarde ne peut pas lui offrir.