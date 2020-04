Mercato : Cette fois c'est sûr, Pogba ne peut plus échapper au Real

Dans : Mercato.

Ambitieux à l’approche du mercato estival, le Real Madrid compte revenir à la charge pour Paul Pogba. Pourtant, ses deux précédentes tentatives n’avaient rien donné.

Paul Pogba au Real Madrid, la troisième sera la bonne ? Difficile à dire pour le moment. En tout cas, le quotidien As se montre optimiste quant aux chances du club madrilène cet été. Nos confrères rappellent pourtant les deux précédents échecs des Merengue pour le Français, qui avait fait le premier pas en affichant ses envies d’ailleurs l’été dernier. Mais Manchester United, qui souhaitait le conserver, avait volontairement fixé un prix dissuasif.

De plus, le milieu mancunien, priorité du coach Zinédine Zidane, ne faisait pas l’unanimité au sein de la direction madrilène. Pogba avait davantage la cote à l’été 2016, lorsque le Real avait déjà tenté de le recruter à la Juventus Turin. Mais à l’époque, les prétentions salariales du joueur et les exigences de Mino Raiola avaient refroidi les Madrilènes. C’est pourquoi Manchester United avait conclu l’opération à 105 M€, plus 40 M€ pour l’agent entre ses commissions et son pourcentage négocié.

Pogba moins cher cet été ?

Mais cette fois, l’international tricolore, sous contrat jusqu’en 2021 avec une année supplémentaire en option, semble plus accessible selon la source. Au-delà de sa situation contractuelle, sa valeur a sûrement baissé à cause de ses blessures et de la crise sanitaire. Sans oublier que les Red Devils, lassés par Raiola, ont parfaitement remplacé Pogba par Bruno Fernandes cet hiver. Reste à savoir si les Mancuniens ne prendront pas un malin plaisir à contrecarrer les plans de l’agent…