Mercato : Ce gardien très coté veut changer de club

Dans : Mercato, TFC.

Dans son éternelle course au maintien, le Toulouse Football Club est une nouvelle fois sorti victorieux cette saison, avec son succès dans les barrages face à Ajaccio. Et encore une fois, Alban Lafont a apporté sa pierre à l’édifice du maintien, avec une saison pleine, très peu d’erreurs et une maturité impressionnante pour ce gardien de 19 ans. Dans L'Equipe, le portier de l’équipe de France U20 assure qu’il est l’heure pour lui de changer d’air.

« Je pense que c’est le moment pour moi de voir autre chose. J’ai fait trois saisons au TFC. Trois années où on a joué le maintien. Cette saison a été mentalement très dure. J’adore mon club et mes supporters, les dirigeants, les entraîneurs et surtout mon président monsieur Sadran. Mais j’ai un sentiment de stagnation aujourd’hui. J’ai besoin de voir autre chose pour franchir un palier, tout simplement. Tout en respectant mon club formateur, j’aspire à aller plus jouer, jouer des matches de haut niveau tous les week-ends et les gagner. Si je pars, ce n’est pas pour être sur le banc. J’ai envie de rester numéro 1 », a prévenu le natif de Ouagadougou, qui était très suivi l’été dernier, mais avait choisi de continuer l’aventure avec le TFC. Cet été, dans la grande valse des gardiens de but, Albal Lafont se positionne clairement, même si Toulouse n’est pas un club dont il est facile de partir.