Mercato : Ce buteur à 85 ME rêve de tout plaquer pour Cristiano Ronaldo

Dans : Mercato, Serie A, Premier League.

Titulaire quasiment indiscutable sous José Mourinho à Manchester United ces dernières années, Romelu Lukaku entre beaucoup moins dans les plans d’Ole Gunnar Solskjaer. Et pour cause, le nouveau coach des Reds Devils lui préfère largement Marcus Rashford sur le front de l’attaque, faisant de l’international belge un simple joker. Une situation qui ne devrait pas s’éterniser pour celui qui avait été recruté 85 ME en provenance d’Everton en juillet 2017 puisqu’un départ est d’ores et déjà évoqué pour l’été prochain. Et sa destination privilégiée serait, à la surprise générale… la Série A.

En effet, le Daily Express annonce que Romelu Lukaku, notamment courtisé par l’Inter Milan et la Juventus Turin, donnerait sa priorité au champion d’Italie en titre. Le Belge serait même obnubilé par l’idée d’évoluer au côté de Cristiano Ronaldo à l’avenir. Un rêve qui pourrait devenir réalité car dans le même temps, Manchester United courtise un certain Paulo Dybala, lequel ne fait plus l’unanimité depuis bien longtemps à la Juventus Turin. Un échange semble donc envisageable, même si pour l’heure, aucun accord n’a été trouvé entre les différentes parties. Reste à voir si ce deal verra le jour au mercato…