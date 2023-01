Mercato : Cancelo au Bayern, Pavard au Barça, ça part dans tous les sens

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

La fin du mercato hivernal va nous offrir plusieurs surprises et cela risque de concerner des internationaux français comme Benjamin Pavard.

Lundi, la grosse information mercato de la journée concernait Joao Cancelo, en passe de quitter Manchester City à la surprise générale et de rejoindre le Bayern Munich, futur adversaire du Paris Saint-Germain en huitième de finale de la Ligue de Champions. C'est désormais confirmé ce mardi midi avec la signature du Portugais. Personne ne s’attendait à un tel transfert, mais les relations se sont brutalement détériorées entre le défenseur portugais et son entraîneur Pep Guardiola, à tel point que son départ de Manchester City a été acté. Un accord a été trouvé avec le Bayern Munich sous la forme d’un prêt de six mois avec une option d’achat estimée à 70 millions d’euros. A en croire la presse espagnole, la venue de Joao Cancelo au Bayern Munich pourrait avoir des conséquences pour un international français : Benjamin Pavard.

Pavard au Barça, difficile mais pas impossible

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Benjamin Pavard (@benpavard21)

Selon les informations du Mundo Deportivo, Benjamin Pavard ne sera pas retenu par le Bayern Munich durant ce mercato hivernal. Cela tombe bien, malgré une Coupe du monde catastrophique, passée sur le banc des Bleus après un premier match désastreux contre l’Australie, le latéral droit du Bayern Munich a la cote. D’après les échos du Mundo Deportivo, il existe une possibilité de voir Benjamin Pavard rebondir… au FC Barcelone, et cela dès ce mois de janvier. Le plus probable est bien de voir le défenseur français rejoindre la Catalogne l’été prochain, mais un transfert au Barça d’ici la fin du mercato hivernal ce mardi n’est pas à exclure à 100 % selon le média catalan. Déjà confronté à la concurrence de De Ligt, Mazraoui, Upamecano et maintenant Cancelo aux postes auxquelles Pavard aspire à jouer (défenseur central ou latéral droit), l’ancienne coqueluche de l’Equipe de France n’est plus vraiment en odeur de sainteté à Munich, où son contrat expire dans un an et demi. Au contraire, le champion d’Allemagne en titre verrait son transfert d’un bon œil afin d’éviter un départ pour zéro dans dix-huit mois. Tout dépend maintenant du FC Barcelone et de ses finances toujours dans le rouge qui ne permettent aucune folie.