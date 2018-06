Mercato : Boufal proposé à trois clubs de L1, dont l’OM !

Dans : Mercato, OM, Rennes, OGCN.

Le recrutement estival est entré dans sa phase active pour les clubs de Ligue 1, qui sont à l’affût des bonnes opérations à ne pas manquer.

Ce pourrait être le cas avec Sofiane Boufal. Parti de Lille pour Southampton, l’international marocain n’a pas réussi à s’imposer chez les Saints, et envisage déjà de faire le trajet du retour. Son but est de retrouver du temps de jeu au sein d’un championnat qu’il connaît, si possible chez un club européen. Southampton étudiera les propositions, mais en attendant, son agent a démarché trois clubs pour une arrivée estivale annonce Le Parisien. Il s’agit de l’Olympique de Marseille, de Nice et de Rennes.

L’OGCN ne sera certes pas européen la saison prochaine, mais le club azuréen possède une très bonne réputation dans sa capacité à relancer des joueurs en difficulté. Rennes pourrait lui offrir un temps de jeu conséquent, tandis que l’OM cherche surtout un concurrent pour ses ailiers ou dans l’animation offensive. Autant dire que le joueur révélé au SCO pourrait avoir le choix en cas de retour positif. Surtout que Southampton est tenté de négocier un prêt d’une année avec option d’achat, ce qui pourrait limiter les risques pour les formations de Ligue 1. Une aubaine à ne pas manquer ?