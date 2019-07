Mercato : Après l’OM, Balotelli vers un grand retour en Angleterre

Dans : Mercato, OM, Premier League.

Libre après la fin de son contrat, Mario Balotelli ne prolongera pas à l’Olympique de Marseille.

Le président Jacques-Henri Eyraud a été clair, l’Italien ne portera plus les couleurs phocéennes. Reste à savoir où rebondira l’attaquant de 28 ans. Grâce à ses huit buts inscrits en Ligue 1 la saison dernière, le joueur passé par Manchester City et Liverpool garde une belle cote sur le marché des transferts. On parle beaucoup d’un possible retour dans son pays natal, où Parme a tenté de le convaincre.

Mais compte tenu de ses prétentions salariales, celles qui ont contraint l’OM à fermer son dossier, Balotelli a peut-être plus de chances de revenir en Angleterre. En effet, talkSPORT indique que « Super Mario » pourrait atterrir à West Ham. L’avant-centre aurait été proposé au récent 10e de Premier League, qui doit compenser le départ de Marko Arnautovic au Shanghai SIPG. Autant dire qu’il s’agirait d’un joli rebond pour Balotelli, qui n’a pourtant pas une excellente réputation depuis son dernier passage de l’autre côté de la Manche.