Mercato : Ancelotti va rebondir chez un géant de Série A

Dans : Mercato, Serie A.

Un temps annoncé du côté d’Arsenal qui a finalement nommé Unai Emery, Carlo Ancelotti pourrait rebondir en Série A.

Six mois après son départ du Bayern Munich, le technicien italien serait proche de signer à Naples, selon les informations dévoilées par Sky Italia. Une première réunion entre l’état-major napolitain et l’ancien manager du Real Madrid aurait même eu lieu en début de semaine. Et visiblement, ce dernier a été emballé par le projet présenté par le récent dauphin de la Juventus Turin. Pour rappel, le départ de Maurizio Sarri (Chelsea, Monaco ?) est imminent du côté de San Paolo…