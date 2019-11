Mercato : 85 ME + deux joueurs pour Pogba, le Real ne lâche pas

Dans : Mercato.

Refermé il y a quelques mois, le marché des transferts va bientôt ré-ouvrir ses portes. Ce sera au début de l’année 2020, et ce durant tout le mois de janvier.

Quels seront les feuilletons de l’hiver prochain ? Pour l’instant, il est un peu tôt pour s’avancer, mais le dossier Paul Pogba fera assurément partie des thèmes chauds en janvier. Blessé à une cheville, le champion du monde prépare actuellement son retour. Absent des terrains depuis le 30 septembre dernier, Pogba est donc en train de réaliser une première partie de saison presque blanche du côté de Manchester United. Avec six matchs et deux passes décisives au compteur, l’international français n'accomplit donc pas l’exercice escompté. Surtout dans un club au sein duquel il voulait faire ses valises pendant l’été dernier afin de prendre la direction du Real Madrid.

D’ailleurs, la formation de Zinedine Zidane a prévu de relancer Pogba dans les semaines à venir. Selon El Desmarque, Florentino Perez serait prêt à faire une offre de 85 millions d'euros plus deux joueurs (Mariano Diaz et James Rodriguez) pour s’attacher les services du milieu de 26 ans. Une rumeur qui n'étonne personne, même si la Maison Blanche a retrouvé un certain équilibre dans son entrejeu ces derniers temps, avec notamment la révélation Federico Valverde. Mais de toute façon, le Real devra avant tout convaincre Manchester United, qui réclamait déjà plus de 100 ME pour sa star durant l’été dernier. Affaire à suivre...