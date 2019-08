Mercato : 70 ME pour ce défenseur central français, Arsenal fait une attaque

Dans : Mercato, Premier League, Foot Europeen.

Cet été le prouve avec les ventes de De Ligt, Saliba, Andersen ou Diallo, les prix s’envolent aussi pour les défenseurs centraux.

Ils ont jeunes et peuvent encore progresser, mais personne ne veut manquer la prochaine tour de contrôle à la Virgil Van Dijk. Résultat, Arsenal a frappé fort en recrutant William Saliba, mais le club londonien n’a pas réglé ses problèmes défensifs pour autant. En effet, le Stéphanois retournera en prêt chez les Verts cette saison, et laisse donc Unai Emery sans solution.

Le manager espagnol est donc allé voir son voisin de West Ham pour faire venir un autre Français qui marche fort : Issa Diop. Recruté par les Hammers pour 25 ME l’été dernier en provenance de Toulouse, l’international espoirs en vaut désormais quasiment le triple. C’est la réponse faite par West Ham à son voisin d’Arsenal, puisque la somme de 70 ME a été demandée pour lâcher Diop selon Foot Mercato. Un montant qui a fait reculer les Gunners, qui ont désormais focalisé leur attention sur Daniele Rugani de la Juventus, disponible lui pour 40 ME.