Mercato : 200 ME pour Pogba, Man United le punit à cause de Raiola

Si Paul Pogba pensait se rapprocher de la sortie en affichant ses envies d’ailleurs, c’est raté.

Près d’un mois plus tard, Manchester United refuse toujours de le laisser partir à un prix raisonnable. En effet, le club mancunien continue de réclamer un montant dissuasif afin de dégoûter le Real Madrid et la Juventus Turin. Et la situation ne devrait pas s’arranger si l’on en croit la presse anglaise. Selon plusieurs sources dont le Daily Star, les Red Devils viennent d’augmenter le prix du milieu de terrain.

Au lieu des 170 M€ précédemment demandés, Manchester United exige désormais 200 M€ ! Soit le double du prix payé en 2016. La raison ? Ce serait principalement à cause de l'agent Mino Raiola, dont les sorties médiatiques pour mettre la pression agacent la direction anglaise. Ainsi, MU espère le faire taire définitivement. Autre motif pour expliquer cette augmentation, le prix de Sean Longstaff (21 ans), le milieu convoité par les Mancuniens à qui Newcastle réclame 55 M€. Le Français, victime d’une double vengeance, semble donc s’éloigner de la capitale espagnole…