Mercato : 120 ME sur 5 ans, la folie de MU pour Pogba

Dans : Mercato.

Sur le point de quitter Manchester United, Paul Pogba est retenu par une offre folle de la part du club anglais.

Cet été, ce pourrait bien être l’été de Mino Raiola. L’agent aux multiples passeports s’est déjà assuré d’un énorme jackpot avec la signature libre de Gianluigi Donnarumma au PSG, qui devrait être officielle ce lundi. A peine le stylo rangé, que le représentant de plusieurs stars du football mondial va s’atteler à un autre rendez-vous de taille. En effet, Paul Pogba se retrouve à un an de la fin de son contrat, et les rumeurs sur son avenir se multiplent. Le PSG le suivra attentivement, le Real Madrid envisagerait même un échange avec Raphaël Varane, que Manchester United courtise, tandis qu’un retour à la Juventus Turin est aussi envisagé pour la Pioche. Il faut dire que le Français serait même prêt à aller au bout de son contrat pour partir libre en juin 2022. De quoi donner des sueurs froides au Board de MU, qui voit bien que Pogba se montre toujours aussi performant dans les grands matchs, et notamment avec l’équipe de France.

Résultat, The Sun annonce que les Red Devils ont l’intention de proposer un nouveau contrat à Paul Pogba, qui ferait de lui le joueur le mieux payé de la Premier League. Il faut dire que le milieu de terrain émargerait à 120 ME, étalés sur cinq ans, soit un salaire de 465.000 euros par semaine. Cette offre démente serait la meilleure façon de voir le champion du monde s’engager sur le long terme avec Manchester United, où il se sent bien malgré des performances pas toujours au niveau des attentes. La proposition sera étudiée après l’Euro par le clan Pogba, mais les premiers retours donnés par le tabloïd évoquent des discussions positives sur cette base financière. Cela peut se comprendre vu le montant proposé pour le joueur tricolore, sur lequel aucun club ne risque de s’aligner à ce niveau.