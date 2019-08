Mercato : 110 ME et un salaire XXL, Sané file au Bayern !

Dans : Mercato, Bundesliga, Premier League.

Cela fait plusieurs semaines que le Bayern Munich et Manchester City négocient le transfert de Leroy Sané. En dépit des exigences financières importantes du champion d’Angleterre en titre, il semblerait qu’un accord ait été trouvé puisque ce lundi soir, France Football est affirmatif : Leroy Sané va s’engager à Munich dans les prochains jours, moyennant une indemnité de 110 ME.

En réalité, l’accord entre les deux clubs aurait été trouvé il y a déjà plusieurs jours, mais le joueur hésitait à quitter Pep Guardiola et Manchester City. Le salaire record en Bundesliga de 18 ME annuel brut proposé à l’international allemand l’aurait finalement convaincu de relever ce challenge, avec à la clé un statut de titulaire indiscutable et un contrat de 5 ans. En Bavière, Leroy Sané aura la lourde tâche de faire oublier un certain Franck Ribéry…