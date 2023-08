Mbappé au Real, la sortie musclée d'Ancelotti

L'entraineur du Real Madrid a répondu à une question sur la venue de Kylian Mbappé en conférence de presse. Le PSG n'a rien à craindre, si l'on en croit le technicien italien.

Depuis le début de l’été, malgré le départ de Karim Benzema et la seule venue de Joselu en attaque, Carlo Ancelotti assure à tout le monde qu’il a largement l’effectif suffisant pour remporter toutes les compétitions que son équipe disputera. Pour le moment, raison lui est donnée puisque le Real Madrid a entamé parfaitement son championnat avec deux victoires. C’est bien évidemment au printemps prochain que le juge de paix sera connu, mais la Maison Blanche ne peut pas se plaindre que son entraineur ne joue pas le jeu au mercato. Carlo Ancelotti a toujours repoussé les rumeurs annonçant une possible arrivée de Kylian Mbappé, même si, pendant la préparation aux Etats-Unis, il avait entrouvert la porte à la venue du Français.

A désormais une semaine de la fin du mercato, l’idée de voir le Real Madrid effectuer une offre dans quelques jours a ses défenseurs des deux côtés des Pyrénées. Cette semaine encore, Foot Mercato dévoilait que Florentino Pérez comptait bien tenter sa chance dimanche, histoire de tâter le terrain et voir si le PSG, de peur de perdre son joueur sans récupérer le moindre centime, accepterait une offre aux alentours de 150 millions d’euros. Des rumeurs confirmées par El Chiringuito, pour qui au sein de la Maison Blanche, absolument rien n’est interdit dans la dernière ligne droite du mercato.

