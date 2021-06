Mbappé à Madrid, annonce officielle pendant l'Euro ?

Dans : Mercato.

Kylian Mbappé est désormais focalisé sur l'Euro 2021 avec l'équipe de France, mais en Espagne on est persuadé que l'attaquant du PSG a décidé de signer au Real Madrid.

Leonardo et Nasser Al-Khelaifi ont fait de la prolongation de Kylian Mbappé leur priorité absolue lors de ce mercato, une fois que le dossier Neymar a été réglé. Mais si cela s’est fait relativement sereinement avec le joueur brésilien, cela coince un peu plus avec l’attaquant français. Après une saison explosive, notamment en Ligue des champions, Mbappé est candidat au Ballon d'Or, et une victoire de l’équipe de France lors de l’Euro serait un énorme avantage pour l’ancien monégasque. Mais ce que tout le monde attend de savoir, c’est où jouera Mbappé la saison prochaine, alors qu’il est désormais à l’entame de sa dernière année de contrat avec le Paris Saint-Germain. Si en France, nul n’est en mesure de répondre à cette question, en Espagne on est persuadé que le joueur du PSG va rejoindre Karim Benzema au Real Madrid. Et cela même si Zinedine Zidane a laissé sa place à Carlo Ancelotti.

Mbappé à Madrid, c'est imminent ?

Et ce dimanche, Pipi Estrada, le très célèbre journaliste espagnol, proche du Real Madrid, envoie un véritable missile en affirmant qu’un accord sera finalisé entre Kylian Mbappé et Florentino Perez dans les prochains jours. L’attaquant du Paris Saint-Germain et de la France se chargera ensuite d’annoncer son départ pour le Real Madrid durant l’Euro 2021. Une information qu'il est toutefois difficile à croire dans la mesure où le PSG a tout de même son mot à dire dans cette opération, et que l'on sait que les dirigeants du club parisien sont capables de tout, y compris de garder Kylian Mbappé jusqu'au bout de son contrat, même s'il ne prolonge pas. Le suspense est donc toujours intense dans ce qui sera le transfert du siècle s'il se fait.