Matic part au clash, mais pas pour aller à l'OL

Dans : Mercato.

Par Adrien Barbet

L'aventure de Nemanja Matic en Ligue 1 risque d'être plus courte que prévue. Le milieu de terrain part au clash avec le Stade Rennais afin de quitter le club, mais pas pour rejoindre l'Olympique Lyonnais.

Il était présenté comme la recrue d'expérience pour Rennes, capable de densifier l'entrejeu des Bretons. Finalement, après six mois en France et seulement 19 matchs disputés, Nemanja Matic fait tout pour partir lors du mercato. Récemment, son nom a été évoqué du côté de l'OL. Le joueur aurait d'ores et déjà planifié son départ du Stade Rennais, malgré la réticence des dirigeants à le vendre. Le club traverse une mauvaise période, avec le départ de Bruno Genesio en novembre ainsi qu'une dixième place décevante en championnat. Si les Gones se sont bien manifestés pour accueillir l'ancien joueur de l'AS Roma, le journal l'Équipe avance que ce n'est pas la priorité de l'international Serbe (48 sélections) qui opte plutôt pour un retour en Premier League.

Matic s'éloigne de Rennes mais aussi de l'OL

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Nemanja Matic (@nemanjamatic)

Passé par Chelsea et Manchester United, Nemanja Matic a disputé plus de 250 matchs en Angleterre, un championnat qu'il affectionne particulièrement. Ainsi, un départ du joueur de 35 ans n'est clairement pas à exclure lors de ce mercato hivernal, mais l'option la plus crédible reste la Premier League. Matic et son clan recherchent actuellement la meilleure option, notamment sur le plan financier car le Serbe reste gourmand, et Lyon ne pourra pas s'aligner sur ses prétentions. Avec l'ouverture de la CAN, plusieurs clubs vont perdre des éléments importants de leur effectif et Matic apparaît comme être une bonne solution de remplacement pour ces clubs qui ont souvent des calendriers surchargés. Le Stade Rennais espère encore conserver son milieu de terrain mais le divorce semble inévitable. La mise à l'écart de Matic avant le match face à Toulouse pour un retard à la causerie a été très peu appréciée par le natif de Vrelo. Pour le moment, aucun autre club n'a encore démontré son intérêt pour le joueur.