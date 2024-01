Matic à l'OL, Rennes fait un premier pas décisif

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Rennes s’active, ça change tout pour l’OL en ce mois de janvier. Le club breton a reconnu être tout proche du recrutement d'un milieu de terrain, ce qui devrait lui permettre de lâcher un peu de lest dans le dossier Nemanja Matic.

Ferme sur plusieurs dossiers en raison d’un début de marché des transferts calme, le Stade Rennais a décidé d’accélérer et a annoncé en conférence de presse par la voix de son entraineur avoir deux accords pour se renforcer. Il s’agit du défenseur central, un des gros problèmes du club breton cette saison, Alidu Seidu, qui arrivera donc de Clermont. Et aussi du milieu de terrain de Reims Azor Matusiwa, pour qui Rennes va débourser près de 15 millions d’euros.

Deux recrues à Rennes, dont un milieu

« Il y a des accords de principe avec les deux joueurs et les clubs aussi. Il y a encore des détails administratifs à régler. Je n’ai pas tous les éléments mais on a les accords avec les clubs et les joueurs. Seidu est un défenseur polyvalent qui peut jouer à différents postes et dans différents systèmes. Il a de grosses qualités athlétiques, de vitesse, de puissance, dans le domaine aérien aussi, de l’agressivité. Pour Matusiwa, c’est un milieu de terrain complet, technique, un joueur d’équilibre avec un bon jeu aérien malgré sa taille. C’est une bonne chose et ce n’est pas terminé pour certains secteurs de jeu », a souligné Julien Stéphan, pour qui la fin de mercato de Rennes devrait être encore plus active.

Ce recrutement de Matusiwa n’est en tout cas pas anodin, car cela semblait être le feu vert attendu pour permettre de libérer Nemanja Matic, à condition bien sûr de recevoir la bonne offre. Dans une journée où les dirigeants lyonnais et rennais devaient se parler, cette information sur la venue prochaine d’un milieu de terrain à Rennes pourrait permettre de détendre l’atmosphère. Même si l’OL le sait, le club breton n’a pas apprécié cette petite tempête médiatique et se montrera difficilement flexible sur les 5 millions d’euros demandés pour lâcher le joueur serbe.