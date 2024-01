Man City met en vente De Bruyne et dévoile son prix

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Kevin de Bruyne ne possède plus qu'un an de contrat à Manchester City. Le club mancunien veut prolonger son maestro belge mais, si ce dernier refuse, il le cédera au mercato car l'Arabie Saoudite est déjà sur les rangs.

Blessé depuis le début de saison, Kevin de Bruyne a montré qu'il n'avait rien perdu de son talent pour son retour en Premier League. Le milieu belge a fait étalage de toute sa classe contre Newcastle, avec un but et une passe décisive. A 32 ans, il a prouvé qu'il n'était pas du tout fini et que Manchester City pouvait compter sur lui. Cela tombe bien car Pep Guardiola veut encore profiter de lui pendant plusieurs années. Le manager espagnol souhaite que De Bruyne prolonge son contrat, celui-ci expirera en juin 2025 soit un an après le prochain mercato estival.

De Bruyne, c'est au moins 115 ME !

Néanmoins, Manchester City a déjà anticipé le scénario selon lequel Kevin de Bruyne refuse une prolongation. Dans ce cas-là, Manchester City est prêt à vendre son milieu belge mais pas à n'importe quel prix. Le journaliste Ben Jacobs précise auprès de Caught Offside les éléments complexes du dossier De Bruyne. Selon lui, les Citizens attendent un maximum d'argent pour leur joueur belge. De Bruyne ne partira pas pour moins de 100 millions de livres Sterling, soit à peu près 115 millions d'euros. Une somme énorme mais justifiée par le prétendant principal du joueur.

Il s'agit de l'Arabie Saoudite, qui veut le Belge ainsi que Mohamed Salah pour l'un de ses 4 clubs principaux : Al-Nassr, Al-Hilal, Al-Ittihad et Al-Ahli. L'été dernier, Al-Nassr et Al-Hilal auraient déjà approché Kevin de Bruyne. A l'été 2024, cela risque d'être bien plus sérieux. Ben Jacobs rapporte le fait que la Saudi Pro League prévoit une enveloppe mercato globale de plus de 2 milliards d'euros l'été prochain contre « seulement » 875 millions d'euros en 2023. Alors que De Bruyne approche des 33 ans, Manchester City aurait tort de se priver d'un tel jackpot.