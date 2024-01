Malheureux en Arabie Saoudite, il enflamme l'Angleterre

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

L'été dernier, Jordan Henderson a surpris tout le monde en quittant Liverpool pour Al-Ettifaq en Arabie Saoudite. Un transfert incompris en raison de ses opinions politiques. 6 mois plus tard, Henderson a le mal du pays et réclame déjà son retour en Premier League.

Si Cristiano Ronaldo se plaît en Arabie Saoudite et se projette déjà sur l'année 2024, ce n'est pas le cas de tout le monde. Jordan Henderson est plutôt déçu par son expérience saoudienne. L'ancien milieu de Liverpool avait quitté les Reds cet été pour jouer à Al-Ettifaq. Un choix curieux alors qu'il est l'un des joueurs les plus actifs concernant la défense de la communauté LGBT. Son choix de rejoindre un pays connu pour être très hostile envers cette communauté avait fait grand bruit au Royaume-Uni. Les critiques ont été nombreuses et l'ont peut-être atteint. En effet, Jordan Henderson veut désormais revenir en Premier League dès janvier. Sportivement comme sur le plan personnel, l'Anglais est déçu par l'Arabie Saoudite.

Un départ coûtera 8 ME à Henderson

Selon le Daily Mail, Jordan Henderson a prévenu ses coéquipiers saoudiens de son envie de revenir en Premier League dès janvier. Il est même prêt à sacrifier son important salaire de 816 000 euros par semaine pour retrouver le vieux continent. Le départ d'Henderson est motivé par son mal du pays. L'ancien milieu de Liverpool ne supporte pas les conditions climatiques en Arabie Saoudite avec une chaleur et une humidité importantes. Henderson est déçu de jouer devant des affluences modestes en Saudi League (7800 personnes à domicile). En plus, Al-Ettifaq est dans le dur sportivement.

❌ Selon le Daily Mail, Jordan Henderson souhaite déjà revenir en Premier League, quelques mois après son départ à Al-Ettifaq en Arabie saoudite.https://t.co/WVc6XmK3N3 — RMC Sport (@RMCsport) January 6, 2024

8e du championnat, Al-Ettifaq n'a plus gagné depuis 8 matchs. Steven Gerrard, entraîneur du club, est plus que jamais sous pression. Un contexte global qui pèse sur le moral d'Henderson. De quoi le pousser à faire tous les sacrifices possibles pour partir. En plus du salaire qu'il ne touchera plus, Jordan Henderson serait amené à devoir régler plus de 8 millions d'euros aux services fiscaux saoudiens. Henderson a déjà de multiples candidats. The Sun indique que Liverpool, Newcastle, Chelsea et le Celtic seraient intéressés tout comme des clubs allemands. Le Daily Mail ajoute aussi les noms de Fulham et Crystal Palace aux prétendants. Preuve qu'Henderson est resté dans l'esprit des clubs anglais malgré son départ controversé de l'été.