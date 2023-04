Lionel Messi quitte le PSG, une annonce imminente

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Le retour de Lionel Messi au FC Barcelone semble désormais acquis. Toutefois, les Catalans doivent encore se mettre en ordre financièrement pour boucler le transfert. Le temps presse, car le Barça ne veut pas attendre la fin du mercato pour le signer.

Chronique d'un retour annoncé. Après deux années passées au PSG, Lionel Messi se dirige vers un transfert libre dans son club de toujours, le FC Barcelone. La Pulga ne veut pas prolonger son contrat au PSG, malgré une deuxième saison bien meilleure que la première. Ses statistiques sont plus convenables, mais pas suffisamment pour contenter les supporters parisiens. Ces derniers traitent durement Messi, accusé de manquer de motivation à Paris et d'être le marcheur le plus cher du monde. Peu enclin à quitter l'Europe à court terme, Lionel Messi est parti pour rejoindre le seul autre club européen à le vouloir : le FC Barcelone.

Le Barça veut Messi avant d'aller aux Etats-Unis

Reste à finaliser le transfert pour ramener l'enfant prodigue au bercail. Et c'est là que les Blaugranas vont avoir le plus de difficultés. Encore limité financièrement, le Barça travaille à offrir un contrat correct à sa star argentine tout en ne dépassant pas le plafond salarial de la Liga. Les choses vont dans le bon sens pour le FC Barcelone, lequel a déjà défini la date à laquelle Messi devrait arriver. Le club catalan vise une date la plus rapide possible après sa fin de contrat afin de permettre à son joueur de faire la préparation du club.

Lluis Carrasco (Joan Laporta's campaign manager): "Lionel Messi will return to Barcelona this summer." pic.twitter.com/CT7htNzfPp — Barça Universal (@BarcaUniversal) April 21, 2023

Selon le quotidien catalan Sport, le Barça veut impérativement Lionel Messi dans son effectif avant de partir en tournée de pré-saison aux Etats-Unis. Un rendez-vous qui aura lieu au milieu de l'été, vers la mi-juillet. L'optimisme règne clairement à Barcelone et en Espagne concernant cette opération. En effet, selon Sport, Xavi a déjà réfléchi au positionnement de Messi dans le onze barcelonais. L'Argentin jouerait meneur de jeu derrière un duo Lewandowski-Dembélé dans un 4-4-2 en losange. Si la Liga reste dans une position de fermeté vis-à-vis du Barça, elle attend aussi avec impatience le retour du septuple ballon d'or. Elle utilise déjà l'image de Messi dans des spots promotionnels et Javier Tebas avouait récemment « être fan de Messi » et espérer que « le Barça puisse le signer rapidement ». Aux comptables catalans de bien travailler désormais.

Le PSG et Lionel Messi, une histoire d'amour jamais commencé

Ce samedi, L'Equipe confirme que le clan Messi a définitivement opté pour un départ de Paris, le champion du monde argentin n'ayant finalement plus l'intention de lever l'option pour une saison supplémentaire prévue dans le contrat signé avec le PSG en 2021. Si les relations entre le club de la capitale et Leo Messi étaient au sommet durant le Mondial, au point qu'un accord avait été trouvé, ce n'est plus le cas. Et même les dirigeants parisiens ne seraient pas effondrés à l'idée de voir leur numéro 30 repartir au Barça, le rapport qualité-prix n'étant plus à la hauteur des attentes, à l'exception du secteur marketing. Les histoires d'amour finissent mal en général, mais celle-là n'a jamais vraiment commencé.