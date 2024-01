Les 10 plus gros transferts de 2024, le PSG, l’OM et l’OL dans le coup

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Les clubs français ont pour le moment frappé fort sur le mercato, avec des transactions importantes, bien plus qu'en Allemagne, ou en Angleterre même.

Le mercato d’hiver a dépassé la mi-parcours, et s’il y a beaucoup d’agitations, très peu de très gros transferts ont eu lieu. Il faut dire que cette période est surtout réservée pour l’ajustement, et quelques essais notamment en provenance d’Amérique du Sud. Cela s’est confirmé pour le moment avec les plus grosses transactions de ce mois de janvier 2024 qui font la part belle aux Brésiliens. Chez les clubs acheteurs, on retrouve le PSG, l’OL, l’OM et même Nice en bonne position.

A Paris, c’est l’achat de Lucas Beraldo qui représente l’investissement le plus significatif pour le moment, tandis que Lyon a frappé fort en faisant venir Fofana de Belgique. L’OM a réalisé une très belle vente en cédant Lodi en Arabie saoudite, tandis que Nice accrochait le Top10 avec la venue de Mohamed-Ali Cho en provenance de la Real Sociedad, mais a été délogé par le transfert de Gift Orban réalisé ce jeudi soir.

Même si c’est le FC Barcelone qui a une nouvelle fois misé très gros, les clubs français ont en tout cas tenu à marquer de leur empreinte ce mercato pour le moment.

Le classement des 10 plus gros transferts de 2024

Vitor Roque (Brésil), de Ath. Paranaense à FC Barcelone pour 40 ME Radu Dragusin (Roumanie), de Genoa à Tottenham pour 25 ME Eljif Elmas (Macédoine), de Napoli à Leipzig pour 24 ME Renan Lodi (Brésil), de l’OM à Al-Hilal pour 23 ME Lucas Beraldo (Brésil), de Sao Paulo au PSG pour 20 ME Marcos Leonardo (Brésil), de Santos à Benfica pour 18 ME Malick Fofana (Belgique), de La Gantoise à l’OL pour 17 ME Artur (Brésil), de Palmeiras à Zenith St. Pétersbourg pour 15 ME Nicolas de la Cruz (Uruguay), de River Plate à Flamengo pour 14,5 ME Gift Orban (Nigéria), de La Gantoise à l’OL pour 12 ME

…