Le Real Madrid refuse de faire plaisir au PSG

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Ferland Mendy suscite les convoitises de toute l'Europe au mercato. Le latéral gauche du Real Madrid est très suivi en Angleterre (Newcastle, Manchester City) mais aussi par le PSG. Florentino Perez est prêt à le vendre...sauf aux Parisiens.

C'est le joueur français du Real Madrid qui enflamme le mercato hivernal. Non, il ne s'agit pas de Karim Benzema, ni même des mondialistes Aurélien Tchouaméni ou Eduardo Camavinga. Cet homme c'est plutôt Ferland Mendy. Le latéral gauche des Merengues a vu de nombreux clubs se rapprocher de lui ces dernières semaines : Manchester City, Newcastle et le PSG notamment qui sont les plus actifs dans le dossier. Acheté 48 millions d'euros à l'OL à l'été 2019, Mendy a montré qu'il était fiable et solide à Madrid. Néanmoins, de trop nombreuses blessures l'ont éloigné des terrains et inquiété son club.

Même pour Mendy, la guerre Real-PSG continue

Ainsi, Florentino Perez ne retiendra pas le joueur en cas d'offre suffisante. Toutefois, selon El Nacional, le président madrilène a une exigence et une seule : celle que ce ne soit pas le PSG l'acheteur. Dans ce cas-là, aucun transfert possible pour Mendy. Le club parisien est le rival numéro 1 des Merengues sur la scène européenne ces dernières années. De plus, la conclusion du feuilleton Kylian Mbappé est restée en travers de la gorge du président madrilène. Florentino Perez qui n'est pas sans se souvenir que Ferland Mendy avait été au cœur d'une lutte féroce en 2019 entre les deux formations.

Une bataille remportée par le Real Madrid, de quoi satisfaire l'égo de Perez selon la presse espagnole et le dissuader d'offrir sa conquête de guerre au PSG. Une seule alternative demeure pour les Parisiens : payer la clause libératoire de Ferland Mendy fixée à 250 millions d'euros. Pour remplacer Mendy après un éventuel départ, le Real pourrait aligner Alaba ou Rudiger voire Camavinga au poste. Il y a aussi la possibilité de recruter un nouveau joueur. Les Merengues ont deux joueurs dans le viseur : Miguel Gutierrez (Gérone) et Fran Garcia (Rayo Vallecano), le Real possédant 50% du contrat de chacun. Une belle plus-value est à prévoir, elle sera phénoménale si le PSG venait à s'immiscer malgré tout dans le dossier.