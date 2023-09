Le Real craque sur un attaquant d'un ténor européen, ce n'est pas Mbappé

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Après le départ de Karim Benzema cet été, le Real Madrid possède un vrai manque au poste d'avant-centre. Kylian Mbappé était espéré rapidement mais un autre jeune buteur talentueux semble plus simple à attirer pour les Merengues.

Pour la première fois depuis longtemps, le Real Madrid débute une saison sans un avant-centre de classe mondiale à aligner. Après les Karim Benzema, Cristiano Ronaldo et Raul entre autres, le club madrilène n'a pas trouvé mieux que le modeste Joselu cet été. L'ancien de l'Espanyol Barcelone est un buteur solide en Liga mais c'est moins sûr pour les gros matchs de Ligue des champions. Emprisonné dans le feuilleton Mbappé, le Real a loupé le coche pour Harry Kane, Dusan Vlahovic, Gonçalo Ramos tous recrutables cet été. Désormais, les regards sont tournés vers 2024 où certains spécialistes attendent la venue de Kylian Mbappé. C'est beaucoup moins le cas au Real Madrid.

Julian Alvarez, nouvelle priorité du Real en attaque

En effet, selon le média espagnol Fichajes, les Merengues regardent plutôt à Manchester City pour l'été 2024. L'attaquant argentin Julian Alvarez (23 ans) les séduit particulièrement. Champion du monde au Qatar avec 4 buts inscrits, le jeune buteur a planté 17 fois avec City la saison dernière. Des statistiques intéressantes pour celui qui a été nommé dans les 30 candidats au Ballon d'Or 2023 mercredi dernier.

Real Madrid are lining #MCFC star Julian Alvarez up as a long term transfer target (@Fichajes_futbol) pic.twitter.com/9h74myhmSd — Football España (@footballespana_) September 9, 2023

Surtout, Alvarez a le profil d'une cible accessible pour le club madrilène. Il répond bien à la logique de recrutement du Real ces dernières années, lequel veut des jeunes joueurs au potentiel énorme. A l'instar de Jude Bellingham recruté cet été, Alvarez possède en plus une expérience européenne d'au moins deux années. Enfin, il semble plus facile à recruter qu'un Kylian Mbappé ou un Erling Haaland. Même si son contrat court jusqu'en 2028 à City, on estime en Espagne que le club mancunien ne le bloquera pas indéfiniment si le Real arrive à la charge. Sa valeur est estimée à 60 millions d'euros ce qui est plus abordable que les deux superstars du football mondial. Si son rendement sur le terrain approche ceux de Mbappé et Haaland, le Real Madrid n'aura alors aucun intérêt à ne pas foncer dessus rapidement.