Le RC Lens sur un coup historique en Italie

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Mis en danger sur le marché des transferts, le RC Lens entend bien réagir pour faire bonne figure en Ligue des Champions. Une grosse prise est en vue avec Charles de Ketelaere.

Même si le transfert de Seko Fofana à Al-Nassr n’est toujours pas bouclé, ce qui est étonnant plus de deux semaines après l’annonce d’un accord total, le mercato du RC Lens demeure inquiétant. Loïs Openda, l’arme offensive numéro 1 du club nordiste, quitte le club pour rejoindre le RB Leipzig et la perspective de venir en Ligue des Champions avec une équipe diminuée à de quoi inquiéter, y compris les supporters français qui tremblent pour l’indice UEFA. Les recrutements d’Andy Diouf (Bâle) et de Stijn Spierings (Toulouse) font certainement plaisir à Franck Haise, mais cela manque tout de même de joueurs pour rivaliser avec le meilleur niveau européen.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Racing Club de Lens (@rclens)

Les dirigeants lensois l’ont bien compris et ils ont décidé de se lancer sur une piste prestigieuse. Le Corriere della Sera annonce que le RC Lens suit actuellement Charles De Ketelaere. Le feu follet belge n’a pas réussi à s’imposer au Milan AC, malgré son arrivée en grandes pompes. En 40 apparitions, il n’a marqué aucun but, et n’a effectué qu’une seule passe décisive. Compliqué pour celui qui mettait le feu aux défenses belges un an plus tôt. Acheté pour 35 millions d’euros, le milieu offensif a forcément perdu de sa valeur même si le club lombard compte sur la concurrence d’Aston Villa et de Leipzig pour pour effectuer une vente aux alentours de 25 à 28 millions d’euros. L’investissement serait bien évidemment historique pour le RC Lens, qui vient de battre son record pour un achat avec la venue d’Andy Diouf pour 14 millions d’euros en provenance de Bâle.