Le PSG prend un autre KO, Man Utd rafle tout

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Alors qu'Harry Kane est toujours plus proche du Bayern, le PSG s'apprête à perdre une autre piste pour le poste d'attaquant. Rasmus Hojlund va s'engager à Manchester United pour au moins 5 ans et 70 millions d'euros.

Le PSG est en difficulté pour recruter un avant-centre et l'étau se resserre toujours plus au fil des jours. Les principales pistes parisiennes disparaissent peu à peu. Harry Kane est plus que jamais déterminé à signer au Bayern Munich et le club allemand met tout en œuvre pour offrir un prix convenable à Tottenham. L'une des pistes de rechange du PSG s'intitulait Rasmus Hojlund. Mais le Danois de l'Atalanta Bergame est encore plus inaccessible que Kane. L'attaquant de 20 ans se dirige inexorablement vers Manchester United où un beau contrat l'attend déjà.

Hojlund sera mancunien la semaine prochaine

Le journaliste Fabrizio Romano l'a annoncé, les médias anglais le confirment tous en chœur : Rasmus Hojlund va s'engager chez les Red Devils. Les négociations ont quasiment abouti pour un transfert du Danois à hauteur de 70 millions d'euros. Le joueur a donné son accord à Manchester United, ayant été séduit par le discours d'Erik Ten Hag et le projet mancunien. Un très beau contrat de 5 à 6 ans n'attend plus que sa signature désormais.

Manchester United will start preparing documents and paperwork today in order to get Rasmus Højlund deal signed and sealed early next week 🔴🔒



Højlund already spoke more than three times to Erik ten Hag and he's ready to sign until June 2028 plus option until 2029. pic.twitter.com/N2sahci9aT — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 30, 2023

« Manchester United commence à préparer les documents aujourd'hui afin de faire signer et sceller l'accord avec Rasmus Højlund au début de la semaine prochaine. Højlund a déjà parlé plus de trois fois à Erik ten Hag et il est prêt à signer jusqu'en juin 2028 plus une option jusqu'en 2029 », a écrit Fabrizio Romano sur Twitter. Un très joli coup pour Manchester United qui va mettre la main sur l'une des pépites européennes au poste. Par contre, pour le PSG, l'heure est plus que jamais au travail pour assurer l'arrivée d'un numéro 9 avant la fin de l'été. L'option Dusan Vlahovic apparaît prioritaire maintenant.