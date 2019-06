Le PSG perturbe son mercato, le Barça se plaint à l’UEFA

Dans : Mercato, PSG, Liga.

Pendant que le Real Madrid dépense sans compter, le FC Barcelone tente de répondre à son rival avec de gros coups.

Parmi les objectifs du club catalan, le dossier Antoine Griezmann semble bouclé. Ce qui n’est pas du tout le cas pour Matthijs de Ligt. De son côté, le défenseur de l’Ajax Amsterdam semble parti pour rejoindre le Paris Saint-Germain, dont l’offre financière est supérieure. De quoi provoquer la colère du Barça et de son président Josep Maria Bartomeu, qui a appelé les instances du football à mieux surveiller les « clubs Etats » comme le PSG ou Manchester City.

Le Barça réclame des sanctions

« Nous gérons de l'argent qui n'est pas le nôtre, il appartient à tous les socios, mais aussi un patrimoine sportif et une histoire. Nous devons trouver un équilibre. Que la propriété revienne à des socios ou à des actionnaires, une grande fortune où des clubs Etats, ce n'est pas la même chose, a comparé le patron du Barça. Je ne me lasserai jamais d'insister sur le fait que la FIFA et l'UEFA doivent exiger le respect des règles pour que l'on joue tous dans les mêmes conditions. Il faut accélérer l'objectif du fair-play financier et infliger des sanctions exemplaires à ceux qui ne le respectent pas. »

« Le Barça est le club sportif qui possède le meilleur chiffre d'affaires et toutes ses recettes viennent du sportif, s’est vanté le dirigeant. Mais pour ça, nous devons être créatifs et ambitieux. C'est une fierté d'avoir ce modèle qui nous rend différents. Il nous sert à réaliser des transferts stratégiques et à rajeunir l'effectif, ce qui est très à la mode aujourd'hui. » Dans le viseur de l’UEFA depuis des années, le PSG dérange toujours autant.