Mercato : Giroud coincé à Arsenal, Pirès lui montre la sortie

Dans : Mercato, Premier League.

Comme la saison dernière, Olivier Giroud (31 ans) est toujours remplaçant à Arsenal. Sauf que cette fois, une Coupe du monde est en jeu pour la doublure d’Alexandre Lacazette.

Le 3 décembre dernier, Guy Stéphan, membre du staff de l’équipe de France, affirmait que le temps de jeu du Gunner était « insuffisant ». Une manière de mettre la pression sur l’attaquant tricolore à l’approche du mercato hivernal. Du coup, l’ancien Montpelliérain envisage de nouveau un départ. Encore faudrait-il que le club londonien accepte de le libérer, ce qui n’est pas du tout le cas pour le moment. Alors quelle solution pour Giroud ? Interrogé par Goal, Robert Pirès a tenté de l’aider dans sa démarche.

« Ce n'est pas facile pour lui car il veut jouer et aller à la Coupe du monde avec l'équipe de France, mais c'est le football et Arsène Wenger doit faire face à un dilemme pour choisir entre Giroud et Lacazette en ce moment. La première chose que je ferais si j'étais Giroud, c'est de parler avec Arsène Wenger parce que c'est le manager, a conseillé l’ancien joueur d’Arsenal. Giroud est un grand joueur, très important, mais avant de prendre une décision, il doit rencontrer Arsène et le directeur général, M. Gazidis. Après la réunion, il pourra prendre une décision. » Cet hiver, le natif de Chambéry sera probablement l'une des attractions du mercato.