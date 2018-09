Le Fair Play Financier 2.0 débarque, le PSG et Man City crient au complot

Dans : Mercato, PSG.

Comme annoncé en mars dernier, l’Association européenne des clubs (ECA) a validé la création d’un nouveau fair-play financier.

Ce règlement permettra de limiter le ratio d’endettement des formations et de dissuader les folies sur le marché des transferts. En effet, l’UEFA va fixer un solde maximum de 100 M€ entre les dépenses et les recettes au mercato. A noter qu’il ne sera pas interdit de dépasser la limite. Mais celui qui osera désobéir verra l’instance débarquer beaucoup que vite qu’auparavant.

« Si des clubs ne respectent pas cette règle, ils seront immédiatement sous le coup d'une enquête pour vérifier s'ils respectent le FPF », a prévenu Michael Verschueren, responsable du groupe de travail de l’ECA sur les dossiers financiers. Bien sûr, cette nouveauté prévue pour la saison prochaine ravit certains cadors européens. En revanche, le Paris Saint-Germain et Manchester City contestent cette mesure, annonce The Sun. Certains la considèrent comme un moyen de freiner des nouveaux riches de plus en plus gênants au mercato, et peut-être bientôt en Ligue des Champions...