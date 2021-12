Le cadeau de 2022, le Real laisse Pogba au PSG

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

L'été 2022 sera aussi celui de Paul Pogba, qui voit le PSG prendre une longueur d'avance sur tout le monde pour le faire venir au mercato.

Toujours aussi décevant avec Manchester United, Paul Pogba enchaine les prestations ternes avec les longues absences sur blessure. S’il est capable de quelques éclairs qui relancent la folie et les attentes autour de sa personne, comme son quadruplé de passes décisives en début de saison face à Leeds, son avenir ne se situe plus vraiment chez les Red Devils. Même Mino Raiola ne relance plus la question d’une prolongation de contrat, celui-ci se terminant pourtant dans 6 mois. Mais avec l’un des plus gros salaires du club, Paul Pogba ne fait clairement plus rêver Old Trafford. Et c’est réciproque. Car si MU venait à faire une offre avec un salaire revu à la hausse, c’est le Français en personne qui pourrait la refuser, le niveau de jeu et les performances de United n’incitant pas vraiment à la projection sur l’avenir, avec toujours beaucoup de mal à se mêler pour la lutte pour le titre en Premier League.

Le PSG en pole dans la lutte pour Pogba

A 28 ans, la suite de sa carrière se résume à un splendide trio de clubs désireux de le faire venir. Le PSG, le Real Madrid et la Juventus Turin sont sur les rangs. L’idée de récupérer un champion du monde avec un esprit de revanche fait saliver en Europe, surtout qu’il n’y aura pas de transfert, même si la prime à la signature risque d’être colossale. Mais selon Le Parisien, la concurrence n’est pas si féroce que cela. En effet, le Real Madrid a décidé de se concentrer sur deux dossiers plus offensifs : Erling Haaland et Kylian Mbappé bien sûr. La Maison Blanche rêve d’un mercato aux éclats, mais La Pioche n’est pas vu comme un objectif prioritaire. Le PSG a donc le champ libre surtout que la Juventus Turin risque d’avoir du mal à lutter sur le plan salarial avec une offre parisienne. Un plan parfait pour une recrue d’ampleur, et un profil aussi bien sportif que marketing pour un Nasser Al-Khelaïfi qui n’a jamais caché son admiration pour Paul Pogba.