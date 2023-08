Le Barça l'a écœuré, Ansu Fati claque la porte

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Révélation du FC Barcelone il y a quelques années, Ansu Fati n'est plus un talent sur lequel le club catalan compte. Xavi lui préfère d'autres jeunes voire des recrues, poussant Fati à enfin envisager un départ au mercato.

Il n'a que 20 ans mais il ne représente déjà plus l'avenir du FC Barcelone. Ansu Fati n'aura pas réussi à confirmer ses débuts tonitruants de 2019. L'international espagnol était devenu à 16 ans le plus jeune buteur de l'histoire du Camp Nou. Mais, depuis, il n'a jamais su conserver une place dans le onze titulaire sur le long terme. Et, le recrutement des Barcelonais ne l'y a pas aidé : Raphinha, Ferran Torres sont arrivés notamment alors que les jeunes Lamine Yamal et Abde Ezzalzouli émergent cette saison. Fati est devenu un élément dispensable pour l'entraîneur du Barça, Xavi.

Ansu Fati va partir, l'Europe s'affole

Cela s'est vu lors du premier match de Liga à Getafe dimanche dernier où Fati n'est entré qu'en dernier recours, après les jeunes Yamal et Abde. Alors que Xavi lui avait déjà indiqué ne pas compter sur lui, l'épisode de ce week-end l'a définitivement convaincu d'un départ cet été selon le quotidien espagnol AS. Reste à trouver le club parfait pour s'épanouir.

👋 Ansu tiene pie y medio fuera del FC Barcelona, pero todavía no se sabe su destino



🧐 ¿Dónde crees que acabará el delantero? ¿Es positiva su salida? pic.twitter.com/W9Aapqmc4g — Diario AS (@diarioas) August 16, 2023

Selon AS, Ansu Fati intéresse plusieurs gros clubs européens sans toutefois préciser lesquels. La presse espagnole avance le nom de l'Atlético Madrid comme favori pour l'accueillir. Mais, cette piste est démentie par AS qui précise que le jeune joueur barcelonais n'a pas pris contact avec les Colchoneros pour le moment. Fati et ses représentants vont désormais étudier chaque offre et choisir la plus convaincante pour poursuivre la carrière du joueur. Au vu des qualités d'Ansu Fati et de sa marge de progression, on tient peut-être la bonne affaire tardive du mercato estival.