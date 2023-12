Le banc de l’Inter, l’or saoudien ou l'OM, Alexis Sanchez a tranché

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Homme fort de l’OM la saison dernière, Alexis Sanchez n’a pas prolongé à Marseille et a fait le choix de revenir à l’Inter Milan… où il souffre de la concurrence de Lautaro Martinez et de Marcus Thuram.

Joueur phare de l’Olympique de Marseille en 2022-2023, Alexis Sanchez a brillé sous les ordres d’Igor Tudor. Dans une position d’avant-centre, l’international chilien a porté l’OM à bout de bras et les supporters olympiens ont attendu sa prolongation de contrat tout l’été. Cela n’est finalement jamais arrivé et El Nino Maravilla est reparti dans son ancien club, à savoir l’Inter Milan. Mais comme en 2021, Alexis Sanchez chauffe le banc des remplaçants à San Siro. En effet, Simone Inzaghi lui préfère Lautaro Martinez et Marcus Thuram à la pointe de l’attaque milanaise.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sanchez Alexis (@alexis_officia1)

Alexis Sanchez n’est pas satisfait par sa situation et son cas suscite l’attention de plusieurs clubs sur le marché des transferts. A en croire les informations de Tuttosport, l’Arabie Saoudite est à l’affût alors que plusieurs clubs de Saudi Pro League avaient déjà tenté leur chance pour attirer Alexis Sanchez lors du mercato estival. Al-ittihad est sur les rangs au même titre qu’Al-Ettifaq, entraîné par Steven Gerrard. Le club dans lequel évoluent Georginio Wijnaldum et Moussa Dembélé a de sérieux arguments, notamment sur le plan financier mais contre toute attente, Alexis Sanchez n’envisage pas du tout de rejoindre l’Arabie Saoudite au mercato hivernal.

Alexis Sanchez veut rester à l'Inter Milan

Un retour à l’Olympique de Marseille est tout aussi improbable dans la mesure où selon la presse italienne, l’international chilien souhaite rester à l’Inter Milan jusqu’à la fin de la saison. Malgré un statut de remplaçant, Alexis Sanchez dispose de temps de jeu lorsque Simone Inzaghi fait tourner son effectif, notamment les semaines de Ligue des Champions et cela semble convenir au Chilien pour le moment. Pas de fumée blanche à l’horizon donc pour Alexis Sanchez, dont l’avenir va continuer de s’écrire à l’Inter Milan. Et cela même s’il semble aujourd’hui très difficile voire impossible de chambouler la hiérarchie établie tant Lautaro Martinez et Marcus Thuram sont performants depuis le début de la saison en Série A.