Lautaro Martinez, nouvelle cible à 240 ME pour les Saoudiens ‍!

L'Arabie saoudite ne s'arrête plus au mercato. Ses recrues s'accumulent avec des offres financières toujours aussi intéressantes. Dernier exemple en date avec Lautaro Martinez qui se voit proposer un contrat en or. L'Argentin reste néanmoins réticent pour l'heure.

Plus qu'une menace, l'Arabie saoudite devient un vrai marché concurrent pour l'Europe. Les clubs saoudiens enchaînent les recrutements avec des stars et des joueurs moins médiatisés. Les profils sont très divers sportivement, ils le sont aussi d'un point de vue de l'âge. Contrairement à la MLS américaine, au Qatar ou à la Chine auparavant, les Saoudiens n'attirent pas que des joueurs sur la fin de carrière. On l'a vu avec la signature de Seko Fofana (28 ans) à Al Nassr ainsi que sur l'offensive claire concernant Moussa Diaby (24 ans). Les clubs du Royaume sont en capacité financière de séduire un bon nombre d'acteurs du football.

Malgré 240 ME, Martinez fait attendre les Saoudiens

Un pouvoir qui se voit encore concrètement avec Lautaro Martinez. Selon le journaliste argentin du média Tyc Sports César Luis Merlo, une formation saoudienne entend acheter l'attaquant de l'Inter Milan cet été. Ses efforts restent vains pour le moment car le joueur n'a pas accepté l'opération. Ce n'est pourtant pas faute d'avoir mis le paquet sur le plan pécunier. Martinez se voit ainsi proposer 240 millions d'euros étalés sur 4 années de contrat !

🚨[EXCLUSIVO] Un club de Arabia Saudita vino por Lautaro Martínez. Su agente ya tiene una propuesta de 4 años de contrato a razón de €60M cada uno.

« Un club d'Arabie Saoudite est venu pour recruter Lautaro Martinez. Son dirigeant a déjà fait une proposition de contrat de 4 ans à un tarif de 60M€ par saison. L'attaquant n'a pas encore donné le feu vert pour avancer, il n'y a donc toujours pas de contacts avec l'Inter », écrit le journaliste argentin sur Twitter. Néanmoins, avec une telle offre, les choses pourraient vite s'accélérer dans le clan de Lautaro Martinez. Finaliste de la dernière Ligue des champions, l'Inter Milan va trembler jusqu'à la fin du mercato pour conserver sa principale star offensive après les départs de Dzeko et de Lukaku.