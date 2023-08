La retraite ou l'OM, Eden Hazard a fait son choix

Dans : Mercato.

Par Hadrien Rivayrand

Eden Hazard est toujours sans contrat depuis son départ du Real Madrid il y a quelques semaines. Le Belge a du mal à se motiver pour accepter un nouveau challenge.

A 32 ans, Eden Hazard est dans une impasse. L'ancien joueur du Real Madrid a enchainé les blessures et les désillusions ces dernières années. La motivation n'est plus au rendez-vous malgré un talent indéniable. Le Belge veut prendre son temps mais surtout du recul sur la situation avant de prendre une décision sur la suite à donner à sa carrière. Heureusement pour lui, Hazard reste un joueur courtisé et un nom qui fait saliver plus d'un fan et observateur. En France, des clubs de Ligue 1 l'auraient bien imaginé porter leur maillot. Et l'OM ne dira pas le contraire.

Hazard n'a plus envie...

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Eden Hazard (@hazardeden_10)

Selon les informations de Foot Mercato, l'OM, Nice et le LOSC s'intéressaient à Eden Hazard. Mais les agents chargés de prendre la température avec son clan sont tombés de haut : le prodige belge songe à tout arrêter et continuer de passer le plus de temps possible avec sa famille ! Le média précise que c'est toujours son idée première même si son clan essaie de le convaincre de rechausser les crampons. Outre la Ligue 1, la MLS et l'Arabie saoudite pourraient être des destinations crédibles pour Eden Hazard. Mais rien ne devrait se faire cet été ou dans les prochaines semaines. Tout porte à croire qu'Eden Hazard aurait en plus besoin de temps pour se remettre en forme. Une bien triste fin de carrière en tout cas pour un joueur qui aura fait rêver l'Europe pendant pas mal d'années sous les couleurs de Chelsea. Ironie du sort, le Real Madrid vit un début de saison avec de nombreux blessés, notamment au sein de son secteur offensif. Eden Hazard n'aurait sans doute pas été de trop.