La Ligue 1 recalée, Abdou Diallo raconte son mercato

Non retenu par le Paris Saint-Germain, Abdou Diallo a signé cet été en faveur du club qatari d’Al-Arabi. Le défenseur central a rejeté plusieurs approches, y compris en Ligue 1 et en Arabie Saoudite.

Abdou Diallo a lui aussi choisi de s’exiler. Mais contrairement à beaucoup d’autres, le défenseur central n’a pas opté pour l’Arabie Saoudite. L’ancien joueur du Paris Saint-Germain, comme Marco Verratti, a rejoint Al-Arabi au Qatar. Une destination totalement inattendue pour le Franco-Sénégalais.

« Ce n’était pas le projet au début du mercato, a avoué le joueur formé à Monaco sur la chaîne YouTube ASAC. Je m’étais mis comme priorité de continuer en Europe dans les cinq grands championnats, même si je pense que j'avais un peu fait le tour en Allemagne parce que le Bayern n'allait pas être d'actualité et j'avais déjà goûté à Dortmund et Leipzig. Il y a d'autres clubs intéressants mais je voulais voir autre chose. »

Quant à la Ligue 1, « je ne me voyais pas ailleurs qu’à Paris, a-t-il expliqué. J'ai fait Monaco et le PSG qui sont dans mon coeur, ça avait du sens pour moi de me limiter à ces deux clubs-là. Pourtant j'ai eu quelques approches intéressantes. Mais ça ne faisait pas sens. Il restait l'Italie, l'Allemagne ou l'Angleterre. Pareil, il y a eu quelques approches, mais je n’ai pas eu ce truc où je me disais : "il faut absolument que j’y aille". »

Abdou Diallo a alors envisagé un exil et aurait pu rejoindre le nouveau championnat à la mode. « Il y a eu l'Arabie Saoudite qui a été un acteur fort du mercato, a révélé l'international sénégalais. J’ai forcément été attentif à ce qui s'y passait, j'ai eu de sérieuses discussions avec un club saoudien en particulier qui n'ont pas abouti. J'ai été très dur en négociations, je n'ai rien lâché. »

« Et le Qatar s'est présenté comme un cheveux sur la soupe. Je ne m'étais pas du tout projeté là-bas parce qu'ils n'avaient pas été actifs sur le mercato. Mais j'ai réussi à avoir tout ce que j'espérais et à avoir ce sentiment : "c'est là-bas que je dois être". Mon petit frère (Ibrahima Diallo, Al-Duhail) avait signé là-bas un mois plus tôt, c'est un argument en plus. Donc je suis très content de ce transfert », a conclu Abdou Diallo.