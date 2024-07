La Juventus trop radine, Rabiot a trouvé mieux ‍!

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Taulier de l'Equipe de France à l'Euro, Adrien Rabiot est libre de tout contrat depuis lundi. Le Français hésite à rester à la Juve ou même en Italie. C'est d'autant plus le cas que Liverpool apparaît désormais comme une option sérieuse à ses yeux.

Longtemps vilain petit canard du football français, Adrien Rabiot est désormais l'un des joueurs français les plus séduisants. En Equipe de France, il est devenu un cadre incontournable de Didier Deschamps au milieu. Sa renommée est aussi importante dans le reste de l'Europe. Rabiot est convoité par de nombreux poids lourds du vieux continent surtout qu'il est libre depuis le 1er juillet. La Juventus est toujours en course pour lui faire signer un nouveau contrat mais le Milan AC est un concurrent notable en Italie. Le FC Barcelone suit aussi le joueur mais il ne possède pas les moyens financiers suffisants pour conclure. C'est tout le contraire de Liverpool.

Liverpool se positionne sur Rabiot

En effet, en tant que force majeure de Premier League, les Reds ont les moyens de coiffer tout le monde sur le poteau. Et ce scénario est bien parti pour s'écrire. Liverpool vise le recrutement d'Adrien Rabiot cet été selon les informations du média TeamTalk. Cette piste a été lancée par le directeur sportif du club Richard Hughes pour pallier le départ de Thiago Alcantara cet été. Le nouvel entraîneur des Reds Arne Slot valide totalement ce transfert.

Liverpool a besoin d'un milieu et Rabiot est moins cher que les autres joueurs suivis : Joshua Kimmich que le Bayern veut vendre 30 millions d'euros et le Slovaque de Naples Lobotka (mis sur le marché pour 40 millions d'euros). Mais, l'aspect financier du transfert est surtout favorable au clan Rabiot. En effet, Adrien Rabiot veut augmenter significativement son salaire. Tandis que la Juventus lui propose un salaire annuel de 3 millions d'euros, le clan Rabiot vise plutôt une rémunération annuelle de 4,5 millions d'euros. En plus, Adrien Rabiot toucherait une prime à la signature de 20 millions d'euros en signant avec les Reds. Si on ajoute à cela la possibilité de jouer la Ligue des champions et la Premier League chez un candidat au titre, il va vite devenir difficile de concurrencer Liverpool pour Rabiot.