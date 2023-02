La Juventus menace, Adrien Rabiot rigole

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

La Juventus pédale dans la semoule avec Adrien Rabiot, qui ne compte pas prolonger sauf offre incroyable financièrement. Les Italiens sont agacés, et le joueur français fonce vers la Premier League.

Comme cela avait été le cas au PSG en 2019, Adrien Rabiot arrive au bout de son contrat à la Juventus et il n’a pas répondu positivement aux demandes du club italien de prolonger son contrat. Résultat, un départ libre au mercato est à l’ordre du jour, même si cela ne fait pas les affaires du club turinois. En effet, après des premières saisons timorées, le Français est désormais un joueur majeur de l’effectif piémontais et cela se voit encore lors des derniers matchs. Confirmant sa forme aperçue au Qatar lors du Mondial, l’ancien du PSG attire du beau monde en Angleterre. Et c’est d’ailleurs là où il va finir par atterrir s’il continue sur ce rythme lors de ses négociations avec la Juventus.

Calcio Mercato annonce que les dirigeants italiens sont lassés de voir l’absence de volonté du clan Rabiot, et notamment de sa mère et représentante Véronique, à faire un effort pour aboutir à une prolongation qui semble encore jouable. Le problème est ainsi le même depuis des semaines, voire quelques mois. Adrien Rabiot demande 10 ME par saison pour continuer à la Juventus, alors que la formation du Piémont ne peut monter qu’à 7 millions d’euros. Et pas un sou de plus. Si la position du Français ne devait pas changer, alors la Juve lui souhaite bon vent pour la Premier League, seul championnat capable de monter aussi haut pour s’offrir ses services. Autant dire que le clan Rabiot est en position de force, surtout que, comme le règlement l’autorise, Arsenal et Newcastle sont venus aux renseignements pour faire signer l’international français en fin de saison. De quoi laisser la Vieille Dame à court d’arguments, surtout qu’il n’y aura probablement pas de Coupe d’Europe au Juventus Stadium la saison prochaine, avec les sanctions contre les infractions financières du club italien.