Barça : Umtiti au cœur d'un plan diabolique à 85 ME au mercato ?

Dans : Mercato, Liga, Premier League.

Très longtemps blessé au genou, Samuel Umtiti a effectué son retour à la compétition il y a quelques semaines.

Néanmoins, il n’a pas totalement retrouvé sa place de titulaire puisque le coach catalan Ernesto Valverde a maintenu sa confiance en Clément Lenglet récemment. La preuve que l’ancien défenseur des Gones n’est pas indispensable à Barcelone, et qu’un départ est envisageable lors du prochain mercato. Selon les informations obtenues par le Daily Mail, la direction catalane n’est d’ailleurs pas fermée à un départ de l’ancien patron de la défense lyonnaise.

Effectivement, l’état-major barcelonnais envisagerait même une vente de Samuel Umtiti dans le but de recruter Matthijs de Ligt. La pépite de l’Ajax Amsterdam est valorisée à hauteur de 85 ME par sa direction et de toute évidence, il faudra vendre pour Barcelone avant de lâcher une telle somme. Une situation qui plaît beaucoup à Manchester United, très intéressé par la perspective de récupérer Samuel Umtiti, alors que le nom des Red Devils a également été associé à un autre Français, à savoir Raphaël Varane, au cours des derniers jours. Une chose est sûre : le mercato des défenseurs centraux sera agité cet été. Et les Français risquent d’être concernés…