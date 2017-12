L2 : Umut Bozok envoie un message à ses prétendants au mercato

Dans : Mercato, Ligue 2.

Meilleur buteur de Ligue 2 avec déjà 14 buts au compteur, Umut Bozok réalise un début de saison incroyable sous les couleurs de Nîmes.

De quoi attirer forcément les convoitises de clubs de Ligue 1 à la recherche de joueurs offensifs dès le mois de janvier. Néanmoins, interrogé par Canal + Sport, le jeune attaquant de 21 ans a expliqué qu’il avait bien l’intention de terminer la saison du côté des Costières.

« En ce moment, ça se passe bien, il faut en profiter au maximum. Mais je peux avoir une période plus compliquée, il faut que je m’y prépare. Le mercato d’hiver ? J’ai à coeur de faire une saison pleine avec mon club. Nîmes me permet de me faire remarquer dans le monde professionnel. J’ai quelqu’un qui s’occupe de moi, je fais fixette sur le terrain » a-t-il lâché. Les différents clubs intéressés peuvent donc prendre rendez-vous en juin prochain, pas avant A moins que…