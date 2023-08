L'OM et Rennes à la lutte pour une révélation française

Dans : Mercato.

Par Adrien Barbet

L'Olympique de Marseille et le Stade Rennais sont parmi les clubs français qui se bougent le plus au mercato estival. Cela tombe bien car ils suivent tous deux une pépite française qui évolue en Serie A.

Après avoir déniché son nouveau latéral gauche en la personne de Renan Lodi, l'OM recherche activement une doublure pour Jonathan Clauss dans le couloir droit. Les dirigeants phocéens ne sont pas complètement convaincus par l'ancien joueur du RC Lens et souhaitent avoir une alternative. De son côté, le Stade Rennais vient de perdre Hamari Traoré, son capitaine et taulier dans le côté droit. Les Bretons sont également à la recherche d'un nouveau piston sur le marché des transferts. Selon les informations de Tutto mercato web, les deux pensionnaires de la Ligue 1 pistent le même joueur. Âgé de 23 ans, Valentin Gendrey évolue à Lecce, en Serie A, où l'année dernière avec Samuel Umtiti, ils ont brillamment obtenu leur maintien dans l'élite du football italien. Le jeune défenseur français est sur les tablettes de Marseille et de Rennes.

L'OM et Rennes sous le charme d'une pépite française

Auteur de 4 passes décisives la saison passée, Valentin Gendrey a été l'une des révélations de la Serie A. Membre indéboulonnable de la formation des Giallorossi, l'ancien joueur d'Amiens a été prépondérant dans le maintien de Lecce en championnat. Les performances de l'international avec les Espoirs (4 sélections) ont tapé dans l'œil de nombreux clubs européens, dont l'OM et le Stade Rennais, deux équipes qui vont disputer une coupe d'Europe et qui ont cruellement besoin d'un défenseur droit. Son agent Crescenzo Cecere a récemment déclaré que Valentin Gendrey se plaisait bien à Lecce et qu'à moins d'une grosse offre, le Français ne devrait pas quitter l'Italie cet été. Rennes et Marseille vont devoir se montrer persuasifs pour convaincre le club entraîné par Roberto D'Aversa de laisser partir le joueur formé à l'US Chantilly.