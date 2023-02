L'OL stagne, Peter Bosz va faire un bras d'honneur

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Sans club depuis son limogeage de l'OL en octobre dernier, Peter Bosz est proche de retrouver un club dans les prochains jours. Et, pas n'importe lequel : l'Ajax Amsterdam qu'il avait emmené en finale de la Ligue Europa en 2017.

Quoi de mieux qu'un retour à la maison pour oublier 15 mois difficiles à Lyon ? Peter Bosz n'a pas réussi sa mission de ramener l'OL sur le devant de la scène. A la tête des Gones, il n'a pas fait mieux qu'une huitième place, bien loin des objectifs de podium fixés en début de saison dernière. Sa deuxième saison partait sur les mêmes bases avec une neuvième place à l'issue de la 10e journée après un match nul face à Toulouse. Trop faible pour la direction lyonnaise qui l'a viré alors que le fond de jeu était en plus loin des attentes.

Bosz en pôle pour reprendre l'Ajax

C'était surtout loin de l'image laissée par Peter Bosz à l'Ajax Amsterdam en 2016-2017. Pour sa seule saison sur le banc ajaccide, il avait emmené sa jeune troupe en finale de la Ligue Europa. Il avait notamment battu l'OL en demi-finale après un superbe match aller (4-1). Depuis, l'entraîneur a un peu perdu de sa superbe et quoi de mieux qu'un retour à l'Ajax Amsterdam pour se refaire une santé. Cela tombe bien le club néerlandais a besoin de lui dans une saison périlleuse.

Peter Bosz pourrait revenir à l'Ajax Amsterdam !https://t.co/zqqJStG5v0 — Foot Mercato (@footmercato) February 7, 2023

L'Ajax n'est que troisième de Eredivisie et a viré son entraîneur Alfred Schreuder, arrivé de Bruges comme successeur d'Erik Ten Hag l'été dernier. Schreuder restait sur une série de sept matchs sans succès en championnat dont six nuls de rang. Il a été remplacé par l'ancien joueur John Heitinga, intérimaire pour le moment. Mais, l'Ajax veut un nom confirmé au plus vite. Marcelo Gallardo, Marcelo Bielsa et Luis Enrique ont été sondés. Le premier cité a refusé et les deux autres pistes semblent difficiles à faire aboutir. Selon la BBC, Peter Bosz reste désormais la piste la plus sérieuse de la direction ajaccide. Une aubaine pour lui qui bénéficiera peut-être enfin de conditions de travail adéquates à Amsterdam, après s'être plaint récemment du manque d'investissement des joueurs lyonnais pendant son mandat. Peter Bosz pourrait donc retrouver un projet ambitieux, à l'image de la réussite de Bruno Genesio à Rennes, mais aussi le poste assez valorisant de Rudi Garcia, entraineur de Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite actuellement.